زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الصين

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 6.4 درجة ضرب منطقة تبعد 279 كيلومترا إلى الجنوبي الشرقي من هونان في الصين، اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق منخفض يبلغ عشرة كيلومترات. ولم يتضح بعد ما إذا كان الزلزال أسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.

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