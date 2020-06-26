تواصل الفنانة المصريّة ميرهان حسين نشر فيديوهات تُذهل متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وآخرها مقطع فيديو جديد نشرته على موقع يوتيوب تتقمّص فيه شخصيّة الفنانة إليسا. وتنجح ميرهان حسين بتغيير ملامح وجهها مُستخدمةً المكياج بطريقة فنيّة ومحترفة، حتى ظهرت في الفيديو نسخة طبق الأصل عن إليسا. وقلّدت ميرهان حسين إليسا في الفيديو أثناء الغناء أيضاً. تشاهدون الفيديو مرفق أدناه... هل نجحت بتقليدها؟ Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فنانة عربيّة تتقمّص شخصية اليسا... ما رأيكم بالشبه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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