سكان هذا البلد ليس لديهم علم بكورونا... والسبب؟

أفادت منظمات حقوقية أن مئات الآلاف من الأشخاص المحاصرين بسبب الحروب الشرسة في أقصى غرب ميانمار، دولة بجنوب شرق آسيا، لا يعرفون شيئًا عن Covid-19 بسبب انقطاع الإنترنت عنهم لمدة عام.
وقد استعادت إحدى تلك المناطق خدمة الإنترنت في شهر أيار، لكن ثماني مناطق أخرى لا تزال شبكة الإنترنت منقطعة عنها، ويبلغ مجموع سكانها نحو 800 ألف شخص.
وذكر تقرير لكل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، أن الإغلاق المطول للإنترنت يعرّض الأرواح للخطر، ليس لأنه يمنع الناس من الإبلاغ عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان فحسب، بل لأنه يعزلهم عن حملات الصحة العامة حول فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، قالت هتوت ماي، النائبة التي تمثل رابطة أراكان الوطنية للديمقراطية في مجلس الشيوخ في برلمان اتحاد ميانمار:" يتعيّن أن أشرح للمواطنين ما هو الوباء العالمي بالأصل وما هي أبعاده الاجتماعية وطريقة تنظيف اليدين المناسبة. فالناس هنا لا يخافون من كوفيد – 19 لأنهم لا يعرفونه... في هذه المرحلة هم أكثر قلقاً بشأن القتال".
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