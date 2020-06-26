الرئاسة العراقية تطالب تركيا بوقف العمليات العسكرية

دعا العراق، الجمعة، تركيا إلى وقف الانتهاكات التي تطول سيادتها نتيجة للعمليات العسكرية المتكررة، مؤكدة أنها مخالفة للمواثيق الدولية.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، إن هذه الأعمال التي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل "تعد انتهاكًا صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية".

وأكدت على ضرورة حل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق، رافضة الإجراءات الأحادية في معالجة القضايا العالقة.

والثلاثاء، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقابلة مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، رفض واستنكار بلاده لأي خرق أو هجوم تركي على الأراضي العراقية.

ودعت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، مجلس الوزراء، لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد التدخل التركي في البلاد.

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واستدعت الخارجية العراقية، مؤخرا، السفير التركي في بغداد للمرة الثانية خلال أيام، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد.

وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية من أراضينا.

كما اتهم العراق تركيا بأنها كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة.

ومن جانبها، دعت حكومة كردستان العراق، تركيا لإيقاف هجماتها واحترام سيادة أراضيها.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، بزعم استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.



واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.