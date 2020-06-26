على غرار فلويد.. اتهام شرطي أمريكي إثر فيديو صادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت النيابة العامة في ولاية ميامي الأمريكية،اتهامات بالضرب ومخالفة قواعد العمل لشرطي سابق بعد أن ظهر في تسجيل فيديو وهو يضغط بركبته على عنق امرأة من أصحاب البشرة السوداء ويطلق مسدسا صاعقا في بطنها وهي تصرخ.

ويأتي الكشف عن هذه الاتهامات مع موافقة مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونجرس.

وقالت كاثرين رندل النائبة العامة بالولاية، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن الشرطي، ويدعى جوردي مارتل (30 عاما)، يواجه اتهامات رسمية بمخالفة قواعد العمل لتقديمه تقريرين يحتويان على تفاصيل مغلوطة عن الواقعة التي حدثت في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن مارتل وشرطيا آخر يدعى جايفر كاستانو أقيلا الأسبوع الماضي لكن قسم شرطة ميامي جاردنز لم يذكر سببا.

ويظهر تسجيل الفيديو الذي صوره أحد المارة للواقعة مارتل وهو يجر امرأة تدعى سافيا ساتشل (33 عاما) خارج سيارتها ويجبرها على الانبطاح على مساحة خضراء على جانب الطريق.

ثم يظهر في المقطع وهو يصعقها مرتين بمسدس صاعق بينما يمسك شرطي آخر بذراعها وهي تحاول جاهدة تحرير نفسها.

وفي السياق ذاته، قدم قائد الشرطة في مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية استقالته بعد وفاة شاب ثبته ثلاثة شرطيين على الأرض لمدة اثني عشر دقيقة، في ظروف يجري التحقيق فيها.

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وتوفي كارلوس إنجرام لوبيز (27 عاما) في 21 أبريل/نيسان الماضي في هذه المدينة الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وذهبت الشرطة بعد تلقيها مكالمة طارئة إلى منزل جدته حيث كان الشاب من أصل لاتيني عاريا ومتوترا جدا.

ويظهر مقطع فيديو نشرته السلطات المحلية، الأربعاء الماضي، العناصر الثلاثة، وهم شرطيان أبيضان وشرطي أسود، وهم يلاحقون الضحية غير المسلحة في مرآب المنزل حيث قيدوه قبل أن يثبتوه على الأرض ووجه نحو الأرض.

وفقد الوعي بعد اثنتي عشرة دقيقة بسبب "سكتة قلبية"، وفقا لقائد شرطة توسان كريس ماغنوس الذي قدم إستقالته مساء الأربعاء.

ويعود لسلطات البلدية قبول الإستقالة أو رفضها، لكن رئيسة بلدية المدينة ريجينا روميرو ذكرت في بيان أنه لم يكن ينبغي على قائد الشرطة الاستقالة.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة على العنصرية وفظاظة الشرطة منذ موت الأعزل جورج فلويد الشهر الماضي وهو رهن احتجاز شرطة مدينة منيابوليس إثر جثو ضابط بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.

