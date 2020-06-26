أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 يونيو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 212.43 ريال (56.62 دولار)، وسجل سعر عيار 21 نحو 185.88 ريال (49.55 دولار).



فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 159.32 ريال (42.47 دولار)، وسجل سعر عيار 14 نحو 123.92 ريال (33.03 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب 6.606 ريال (17661 دولار)، وسجل الجنيه الذهب 1487.8 ريال (396.38 دولار).

ومطلع الأسبوع، عادت الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في السعودية رسميا ،بعد أكثر من 3 أشهر على منع التجول الكلي والجزئي.



واستغلت المملكة تلك الفترة لاحتواء جائحة كورونا ووضعها تحت السيطرة التامة، تمهيدا لإطلاق مرحلة الانتعاش الاقتصادي وتعويض ما فات خلال فترة الإغلاق.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، حيث سجل نحو 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2012 عند 1779.06 دولار الأربعاء الماضي.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1773.80 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا: "النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب".

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توقعات أسعار الذهب

وتوقع جولدمان ساكس استمرار ارتفاع الذهب بسبب مخاوف انخفاض الدولار، وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

ورفع بنك الاستثمار الأمريكي تقديرات أسعار الذهب لمدة 3 و6 و12 شهرًا إلى 1800 دولارا و1900 دولارا و2000 دولار للأوقية من 1600 و1650 و1800 دولارا لكل أوقية على التوالي.

وكتب محللون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة أن ضعف الدولار سيعزز القوة الشرائية لكبار مستهلكي الذهب عبر الأسواق الناشئة إلى جانب تخفيف عمليات الإغلاق.

وقال جولدمان إنه في مواجهة صدمة غير مسبوقة واستجابة سياسية، فإنه لا يزال من غير الواضح كيف سيكون الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف البنك: "لكي ترتفع أسعار الذهب ماديًا إلى 2000 دولار، نعتقد أن التضخم سيحتاج إلى التحرك فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%".

2000 دولار سعر الذهب في 2020

ليس جولدمان ساكس الوحيد الذي يتوقع استمرار المسار الصاعد بالنسبة لأسعار الذهب، ولكن سبقه في ذلك بنك سيتي ريسيرش الذي توقع أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط، ولكنها قد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021.

وأرجع سيتي ريسيرش توقعاته إلى خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي وزيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار الماضي إن "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

وعزا الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر إلى إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.