من يملك الذهب في المنطقة العربية؟ شاهد قائمة المفاجآت

أشارت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن شهر يونيو/حزيران الجاري إلى أن إجمالي احتياطيات دول العالم من الذهب، بلغت 34.89 ألف طن موزعة على نحو 100 اقتصاد يملكون طنا واحدا على الأقل.

عالميا، تصدرت الولايات المتحدة الدول الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية، حتى نهاية يونيو الماضي، بـ8133 طنا، تشكل نسبتها 23.3% من إجمالي الاحتياطات العالمية من المعدن الأصفر.

(الخليج 365) يرصد في هذا التقرير قائمة أكبر 8 دول عربية حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطي، وترتيبها العالمي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي عن شهر يونيو.



تصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية، الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية، بكمية بلغت 323.1 طنا، احتلت فيه عالميا المرتبة 18 من أصل 100 اقتصاد يملك طنا واحدا على الأقل.

لبنان

في المرتبة الثانية عربيا، جاء لبنان التي تواجه اليوم واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتسبب بتراجع أسعار الصرف، إذ بلغ حجم حيازتها من الذهب 286.8 طنا، احتلت فيه عالميا المرتبة العشرين.

الجزائر

جاءت الجزائر وهي الدولة النفطية وتملك احتياطت من الغاز الطبيعي لكنه تواجه تحديات مالية، في المرتبة الثالثة عربيا، بينما جاءت في المركز 26 عالميا ضمن أكبر حائزي المعدن الأصفر حول العالم، بحجم بلغ 173.6 طنا.

Advertisements





ليبيا

وحلت في المرتبة الرابعة جاءت ليبيا، التي ما تزال تعاني للعام التاسع على التوالي من توترات أمنية، إذ بلغت احتياطاتها نحو 116.6 طنا، بينما عالميا جاءت في المرتبة 33، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

العراق

وجاءت العراق في المرتبة الخامسة بعد ليبيا، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبلغ حجم احتياطي الذهب لديها، نحو 96.3 طنا، بينما جاءت عالميا في المرتبة 38، وفق البيانات.

مصر

في المركز السادس بعد العراق، تأتي مصر التي تملك احتياطات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية بحجم بلغ 79.5 طنا، بينما عالميا جاءت في المرتبة 40، وفق مجلس الذهب العالمي.

الكويت

سابعا جاءت دولة الكويت الغنية بالنفط، إذ تملك احتياطات من المعدن الأصفر ضمن أصولها الاحتياطية بحجم 79 طنا، بينما جاءت عالميا في المرتبة 41، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

المملكة الأردنية الهاشمية

جاءت الأردن في المرتبة الثامنة عربيا كأكبر حائزي الذهب، بحجم بلغ 42.5 طنا، بينما جاءت على مستوى العالم في الترتيب 49 عالميا.