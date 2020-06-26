الأفضل في إنجلترا.. محرز يختار لاعبا غير صلاح من ليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي عن هوية اللاعب الذي يعتقد أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا والمقدمة رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة عن الموسم الحالي 2019-2020.

وكان يفترض أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في أبريل/ نيسان الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ماني لاعبه المفضل

واختار محرز، السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول لكي يكون هو الأفضل في إنجلترا، قائلا في تصريحات نقلتها محطة "بي تي سبورت" البريطانية: "أعتقد أن ماني يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للموسم الحالي".

وأضاف: "ماني ليس مجرد لاعب يمتلك مهارات، صحيح أنه مثل زميله في الفريق محمد صلاح، من حيث تسجيل الأهداف، كما أنه كان جيدا في ساوثهامبتون، لكنه تطور أكثر في الفترة الأخيرة".

وأتم: "ماني تطور من الناحية البدنية وأمام المرمى، ولذلك أعتقد أن هو من يستحق لقب الأفضل في إنجلترا في هذا الموسم".

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صلاح يتفوق بالأرقام

ويأتي اختيار ماني من قبل رياض محرز رغم أن أرقام الموسم الحالي على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز تشير إلى تفوق صلاح.

واستطاع صلاح بعد مرور 31 جولة، تسجيل 17 هدفا في البريمييرليج مقابل 15 لساديو ماني، علما أن الفرعون المصري يتفوق بعدد الأهداف في كل المسابقات بـ21 هدفا مقابل 19 لماني.

ويحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم بـ17 هدفا بالتساوي مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وبفارق هدفين عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي

يذكر أن ليفربول على أعتاب التتويج بلقب البريمييرليج للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما، حال فشل مانشستر سيتي الوصيف على مضيفه تشيلسي في ختام الجولة 31.