صحيفة: تنشد الإمارات الحل السياسي في ليبيا من دون تدخل أجنبي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365



قالت صحيفة خليجية، إن رسالتنا للعالم أجمع، رسالة سلام واستقرار وتنمية ..ومن قلب الرسالة، تنشد الإمارات الحل السياسي في ليبيا، على قاعدة الحل الليبي - الليبي، من دون تدخل أجنبي لا يسبب إلا الضرر للمنطقة كلها.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" أنه بقدر رؤيتنا الواضحة، الهادفة إلى دفع لغة الحوار، بما يعود بالخير على الشعب الليبي وأحلامه في تحقيق الازدهار، يصر الجانب الآخر المتمثل في تركيا على السلبية، عبر الإصرار على مواصلة التصعيد والمطالبة باسم حكومة السراج بانسحاب الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة كشرط مسبق لإجراء محادثات وقف إطلاق النار.

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وأكدت الصحيفة أن أولويتنا إنقاذ الأرواح.. وطموح الأجنبي المزيد من سفك الدماء رغم إدراكه مسبقاً عدم التوصل في لغة المدفع إلى أي نتيجة.

وأكدت أن رسالتنا لن تتغير في العمل مع الأصدقاء والحلفاء من أجل الاستقرار والازدهار في العالم العربي، ومستمرة في المشاركة الفاعلة وتحمل الأعباء في النظام الدولي لاسيما مواجهة الإرهاب، والتي حظيت بتقدير عالمي، أهمه ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الذي أكد الدور القيادي للإمارات في مكافحة التطرف، ونوه بمساندة الجهود الدولية في مكافحة «القاعدة» و«داعش».

واستدركت الصحيفة بالقول إن أهم ما ورد في التقرير كان التنويه بالدور الإماراتي البارز في غرس مبدأ الاعتدال والتنديد بكل ما يحض على الإرهاب، والإشادة بوثيقة الأخوة الإنسانية التي تعهدت بالتصدي للتطرف وتحقيق الأخوة بين البشر.

واختتمت بالقول: "رسالتنا لم تكن يوماً إلا سلاماً وخيراً، لمن يريد السلام والخير، والشواهد كثر ..إلا على المعتدي فرسالتنا واضحة جداً في العزم والحزم".