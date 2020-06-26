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بث مباشر لصلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف وسط إجراءات وقائية

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يؤدى المصلون اليوم صلاة الجمعة في المسجد النبوى ، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية ضد وباء ، وحرص المصلون على الالتزام بالتباعد الاجتماعى والسجادة الخاصة بكل مصلى، وفق مانقلت قناة السنة النبوية.

يذكر أن السلطات أعادت فتح المساجد أمام المصلين بعد إغلاقها مدة 70 يوما بسبب كورونا .

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