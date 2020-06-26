بث مباشر لصلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف وسط إجراءات وقائية

يؤدى المصلون اليوم صلاة الجمعة في المسجد النبوى ، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، وحرص المصلون على الالتزام بالتباعد الاجتماعى والسجادة الخاصة بكل مصلى، وفق مانقلت قناة السنة النبوية.

يذكر أن السلطات السعودية أعادت فتح المساجد أمام المصلين بعد إغلاقها مدة 70 يوما بسبب كورونا .