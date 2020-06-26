غدًا السبت.. قطع المياه عن عدد من المناطق بحلوان لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (تقسيم نصر للسيارات – وادي حوف – حدائق حلوان – عزبة زين – المصانع – عزبة الصفيح – الهجانة - المعصرة) لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدا السبت وحتي الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم ، لأعمال إصلاح خط المياه قطر1400 مم (العكرة) بمأخذ محطة شمال حلوان.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة ‪ TSM للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.