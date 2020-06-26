غموض يلف الانفجار الضخم في العاصمة الإيرانية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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انفجر خزان غاز صناعي في طهران الليلة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية الجمعة، بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر ضوءاً برتقالياً قال ناشروها إنها في سماء طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع داود عبدي "انفجر خزان غاز في مكان عام في بارشين"، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا. ولم يحدد بدقة مكان الانفجار.

وقال في تصريح للتلفزيون الحكومي إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي سببه الانفجار، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد سبب الحادث.

وكانت وكالة أنباء "فارس" التي تُعتبر قريبة من المحافظين المتشدّدين، نقلت عن "عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي أنّهم شاهدوا ضوءًا برتقاليًا في الشطر الشرقيّ من طهران" بعد منتصف الليل. وأضافت "في مقاطع الفيديو التي أرسلها القرّاء، يَظهر هذا الضوء لبضع ثوانٍ".

وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إنّ الضوء سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة في منطقة بارشين. ونقلت عن "مصدر مطّلع" أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وأضافت "أمام مدخل منطقة بارشين العسكرية، ليست هناك أيّ تحرّكات" لعربات إطفاء أو إنقاذ.

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وذكرت وكالة أنباء "مهر" من جهتها أنّ "دويًّا رهيبًا" سُمع في المنطقة، مشيرة الى أنه "سُمع بوضوح في برديس وبومهن ومناطق قريبة" من العاصمة الإيرانية.

رواية أخرى

لكن أجهزة أمنية غربية تتحدث عن رواية أخرى وتقول إن طهران ربما أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية، وقد يكون ذلك سببا وراء وقوع هذا التفجير.

ونفت طهران صحة هذه المعلومات، وتقول السلطات الإيرانية إنها أخمدت الحريق دون وقوع إصابات، وأن المعلومات التفصيلة عن الانفجار سيتم الكشف عنها لاحقا، وأن التحقيق جارٍ لكشف ملابساته وحيثياته.

وتعد بارشين منطقة حساسة شرق العاصمة طهران، ارتبط اسمها بموقع بارشين العسكري الذي طالما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالقيام بأنشطة نووية فيه، إضافة إلى وجود مواقع للصناعات العسكرية في المنطقة.