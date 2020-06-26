برلمانى: جهود الداخلية ساهمت فى اختفاء مشاهد الزحام بامتحانات الثانوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن وزارة الداخلية نجحت فى تأمين محيط المدارس التى تجرى بها امتحانات الثانوية العامة، من خلال تمركزات أمنية بها، فضلاً عن وجود قوات أمنية متحركة للربط بين التمركزات.
وأكد الكمار أن جهود وزارة الداخلية والانتشار الجيد حول المدارس، ساهم في اختفاء مشاهد الزحام بمحيط المدارس، وخلق مناخ آمن للطلاب في ظل أزمة فيروس كورونا.
وناشد الكمار كافة المواطنين وأهالي الطلاب، بالحرص على عدم الذهاب إلى المدارس أثناء امتحانات أبنائهم، لعدم حصول زحام يهدد صحتهم وصحة أبنائهم ويجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس النواب، على أهمية إجراءات التباعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم داخل المدارس التي تتم فيها امتحانات الثانوية العامة.
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