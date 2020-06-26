شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم النواب عن اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة: على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني حيث تم تلافي بعض السلبيات البسيطة التي ظهرت سابقاً، مشيراً إلي أن التنظيم كان علي أعلي مستوى، ووجه هاشم في تصريح ل"الخليج 365" الشكر إلي الشرطة المصرية الباسلة علي جهودها في ضبط الشارع ومنع التكدس أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، قائلاً : "رجال الشرطة يستحقون كل الشكر والتقدير لدورهم الفاعل ، حيث تعاملوا بحرفية شديدة لمنع التجمعات أمام المدارس حرصاً علي الصحة العامة وسلامة جميع المواطنين".

وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجان ظهرت في شكل منتظم دون تكدسات خارجها من أولياء الأمور، بفضل التنظيم الجيد الذي وضعته الشرطة الباسلة.

ونوه هاشم، إلي أن أولياء الأمور والطلاب كانوا أكثر اطمئنانا لاسيما بعدما شاهدوه خلال امتحانات اليوم الأول من انضباط المنظومة، والحرص علي صحه كافة الممتحنين من خلال اجراءات وقائية واحترازية متكاملة حرصا علي صحة جميع ابنائنا.

جدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا بخصوص محاولة الغش الالكتروني التي حدثت ، جاء فيه أنه رصدت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،قيام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط الطلاب "ي. م. أ" بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و"ع. ف. ع" من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و"م. س. س" بادارة بني سويف بمحافظة بني سويف، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب".