شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهى: مكرم محمد أحمد وضع الإطار التشريعى لـ"الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد له كل تقدير واحترام وأنه أول من تولى رئاسة المجلس ووضع الضوابط والإطار التشريعي له، موجها التحية له ولكافة الأعضاء على ما بذلوه من مجهود كبير خلال الفترة الماضية .

وأضاف نشأت الديهى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مكرم محمد أحمد يمثل شيخ المهنة ورجل دولة بالمفهوم الحقيقى، متابعا :" إن كنا خسرنا مكرم محمد أحمد رئيس المجلس لكن يبقى مكرم الكاتب المفكر، بقدر تفاءلى وسعادتى لهذا الاختيار إلا أنه بقدر الإحساس بالمسئولية الشديدة فحجم التحديات التي تواجه الدولة غير مسبوقة وبالتالى تحتاج إلى نظرة وتوجه إعلامي بنفس القوة و الحدة".

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ولفت نشأت الديهى إلى أن المجلس الحالي عليه دور مهم جدا وأن الفكرة ليست فكرة تنظيم ولكن سنخرج من إطار التنظيم إلى إطار العمل والمحتوى، مؤكدا أن الدولة بكل مؤسساتها تنتظر إعلام توعوي و تنويري و تعبوي وأن الإعلام في مصر عليه أن يتحرك، وأن الأقلام الموجودة في مصر والأصوات هي الأكفأ في المنطقة العربية، وأن البلد تحتاج إلى كل صوت وكل كلمة.

وذكر نشأت الديهى أن المجلس سيعقد أول اجتماع له عقب أداء حلف اليمين أمام البرلمان لوضع استراتيجية التعامل، مشيرا إلى أن المجلس مؤسسة من مؤسسات الدولة أن العمل لن يتوقف بسبب التغيير ولكن العمل يسير بانتظام.