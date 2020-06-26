الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 39 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن الولايات المتحدة سجّلت أمس الخميس 39 ألفاً و 972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة - أن الولايات المتحدة أعلنت وفاة ألفين و425 حالة جديدة أمس ناتجة عن الإصابة

بالفيروس.



ويُعد العدد الجديد من الإصابات الأكبر في يوم واحد تسجله الولايات المتحدة حتى الآن.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في الولايات الأمريكية إلى مليونين و422 ألفاً و299 شخص، وحالات الوفاة إلى 124 ألفاً و410.