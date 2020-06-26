الولايات المتحدة: تسجيل أكثر من 39 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن الولايات المتحدة سجّلت أمس الخميس 39 ألفاً و 972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة - أن الولايات المتحدة أعلنت وفاة ألفين و425 حالة جديدة أمس ناتجة عن الإصابةبالفيروس.
ويُعد العدد الجديد من الإصابات الأكبر في يوم واحد تسجله الولايات المتحدة حتى الآن.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في الولايات الأمريكية إلى مليونين و422 ألفاً و299 شخص، وحالات الوفاة إلى 124 ألفاً و410.
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