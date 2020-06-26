زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الصين

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 6.4 درجة ضرب منطقة تبعد 279 كيلومترا إلى الجنوبي الشرقي من هونان في الصين، الجمعة، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق منخفض يبلغ عشرة كيلومترات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان

الزلزال أسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.

يشار إلى أن الصين تشهد في العادة العديد من الهزات الأرضية، وبعضها مدمر للغاية، مثلما حدث في زلزال سيشوان، هو زلزال حدث في مقاطعة سيشوان

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جنوب غربي الصين في 12 مايو 2008.

وبحسب آخر الإحصائيات الحكومية الصينية لنتائج هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 حسب مقياس ريختر، بلغ عدد القتلى 32477، فيما أفادت مصادر حكومية بأن عدد القتلى تجاوز 50 ألف شخص.

وفي عام 2014، ضرب زلزال بقوة 6.8 منطقة هوتان مما أسفر عن سقوط قتلى فضلا عن تدمير بنى تحتية.