وزارة الدفاع الإيرانية: انفجار طهران لم يسفر عن خسائر بشرية

صرح العميد داود عبدي، مدير عام العلاقات العامة في وزارة الدفاع الإيرانية، أن انفجار خزان للغاز في منطقة "بارجين" العام بطهران، لم يسفر عن خسائر بشرية.
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن العميد عبدي، أنه تمتالسيطرة على الحريق وإخماده من قبل سيارات الإطفاء التي سارعت للتواجد في مكان الحادث.
وأكد العميد داود عبدي أنه فور وقوع حادث الانفجار بادرت السلطات الإيرانية للتحقيق فيه بدقة، منوهاإلى أن المعلومات التفصيلية عن الانفجار سيتم الإعلان عنها لاحقا من قبل الجهات المعنية.
وأكدت الوكالة أنه تم بث مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه تم التقاطه في شرق طهران، ويظهر فيه ضوء برتقالي اللون، مصحوبا بصوت هائل أضاء السماء كوقت غروب الشمس.
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