سنغافورة تسجل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة في سنغافورة اليوم الجمعة تسجيل 219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 42 ألفا و955 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة إن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها حتى ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) تشمل ست حالات عدوى مجتمعية منها خمس حالات لسنغافوريين أو مقيمين دائمين وحالة واحدة لحامل تصريح عمل، بحسب ما نقلتهصحيفة "ذا سترايت تايمز" السنغافورية.
وأضافت أن العمال المهاجرين الذين يقيمون في مساكن جماعية شكلوا الغالبية العظمى من باقي الحالات.
وسجلت سنغافورة منذ بداية تفشي كوفيد-19، 26 حالة وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالمرض، بينما توفي 11 شخصًا آخر ممن ثبتت إصابتهم لكن وفاتهم كانت لأسباب أخرى.
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