أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 6800 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 620 ألفا و 794 إصابة، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراضالمرض بلغت 1941 حالة بنسبة 28.5 بالمئة من الإصابات.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 176 وفاة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في عموم روسيا 8781 حالة، منوها إلى تسجيل 81 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و390 إصابة في ضواحها.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: تسجيل 6800 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يتخطى 620 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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