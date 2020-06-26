روسيا: تسجيل 6800 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يتخطى 620 ألفا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 6800 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 620 ألفا و 794 إصابة، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض

المرض بلغت 1941 حالة بنسبة 28.5 بالمئة من الإصابات.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 176 وفاة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في عموم روسيا 8781 حالة، منوها إلى تسجيل 81 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و390 إصابة في ضواحها.