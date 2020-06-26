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الصحة الفلسطينية: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن

الإصابات الجديدة جاءت كالتالي: 94 في محافظة الخليل، و6 بمحافظة رام الله والبيرة، و2 بمحافظة القدس، و2 بمحافظة جنين، و2 بمحافظة أريحا، و5 بمحافظة نابلس، و1 بمحافظة طولكرم، و19 بمحافظة بيت لحم، و1 بمحافظة سلفيت.
وأشارت الكيلة، إلى أن مجمل الإصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 1720، فيما بلغت حالات التعافي 620، والوفيات 5، والحالات النشطة 1095.
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