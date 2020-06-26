ليبيا: تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.. والإجمالي 698 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 28 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 698 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار مركز مكافحة الأمراض، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 140 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 18 حالة
وجدد المركز في بيانه، دعوته المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.
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