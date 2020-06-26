السودان: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، فيما تم شفاء 106 حالات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة عن
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9084 حالة، بينها 559 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3912 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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