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مصر تجدد دعوتها لضرورة التوصل لاتفاق قبل ملء وتشغيل سد النهضة

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 يونيو 2020 11:19 صباحاً - مشاركة

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا، سييل رامافوزا، ضرورة بلورة اتفاق شامل بين الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وشدد الرئيس المصري على رفضَ الإجراءات المنفردة الأحادية، التي ستلحق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن رئيس جنوب أفريقيا أشاد بإرادة مصر السياسية الصادقة والبناءة للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

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وأضاف أن الاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.

وأكد السيسي مجدداً على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه، أعرب رامافوزا عن التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيداً بالإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوماً للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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