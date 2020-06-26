كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 11:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر انتقاد حاد للرئيس المكسيكي بعد تعليقه ببقاء النساء في المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار اقترح الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الخميس، بأن تقليد بقاء النساء في المنزل لرعاية أفراد الأسرة الأكبر سنا هو مفتاح مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، انتقادات بالتحيز الجنسي.

وقالت مارثا تاغلي، المشرّعة في حزب حركة المواطن، على "تويتر": "ترجمة تفكير الرئيس في القرن التاسع عشر عندما يقول: الرجال أكثر استقلالا، يعني أنه غير مسؤول؛ تعتني البنات بوالديهن، فهو يشير إلى العمل بدون أجر؛ يشير التقليد إلى الرجولة. تريد الحركة النسائية تغيير الأدوار والتحول الحقيقي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكتبت كلوديا كاستيلو، التي تصف نفسها بأنها عالمة اجتماع ونسوية، على "تويتر": "الرئيس المكسيكي يصر على إرسال النساء لتكون مقدمات الرعاية، لكن لدينا أخبار له، نحن مواطنات ونحن نسويات لن نتسامح مع كراهية النساء الرئاسية".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها الزعيم البالغ من العمر 66 عامًا بإبداء تعليقات صماء ونقص في التعاطف مع النساء.

Advertisements

وقال لوبيز أوبرادور: "يريد الناس تغيير دور المرأة، وهذا أحد الأسباب العادلة للنسوية، لكن التقليد السائد في المكسيك هو أن البنات هن أكثر من يهتم بالوالدين، نحن رجال أكثر استقلالا.".

وأضاف، أنه في حين أن كبار السن في دور رعاية المسنين في أوروبا عانوا من الوباء، فقد ساعد كبار السن في المكسيك عادة الاعتناء بهم في المنزل، موضحًا، أن الأسرة المكسيكية هي أهم مؤسسة للضمان الاجتماعي في البلاد.

أثار رد فعل لوبيز أوبرادور الشائك في وقت سابق من هذا العام على انتقاد إدارته بشأن جرائم القتل الوحشية للنساء في المكسيك غضب النسويات وقوض الدعم له بين الناخبات، مما ساعد على تأجيج الاحتجاجات.

لقد تم تأديب لوبيز أوبرادور لعدم أخذ الفيروس على محمل الجد بما فيه الكفاية ودفعه لإعادة فتح الاقتصاد في وقت قريب جدًا.

المكسيك لديها سابع أعلى عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم مع 25،060 حالة وفاة و 202،951 حالة.