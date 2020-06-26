كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تأخر الطرح الكامل للمدفوعات اللاتلامسية في مترو أنفاق مدينة نيويورك حتى ديسمبر

سيتعين على ركاب نيويورك الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل أن يتمكنوا من استخدام هواتفهم الذكية أو بطاقات الائتمان بدون تلامس لدفع ثمن رحلات الحافلات ومترو الأنفاق في جميع أنحاء المدينة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال حيث أنه من المتوقع أن يكتمل نظام الدفع OMNY لكل من مترو الأنفاق والحافلات بحلول ديسمبر بدلاً من أكتوبر.

أوقف المسؤولون في هيئة النقل الحضرية في نيويورك تركيب أجهزة القراءة الرقمية في أواخر شهر مارس بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، مما أدى إلى تأخير نشر النظام. واستأنفت عملية التثبيت في بداية مايو، بحسب الصحيفة.

يلاحظ مسؤولو MTA أن المدفوعات غير التلامسية ستنتشر بالكامل في حافلات مانهاتن بحلول نهاية يوليو ، في حين ستكون الحافلات عبر بقية مدينة نيويورك متاحة بحلول نهاية هذا العام.

تسمح OMNY لسكان نيويورك بالدفع باستخدام هواتفهم دون الذهاب إلى آلة لشراء بطاقة مترو. ستستمر هذه الآلات في العمل حتى عام 2023 ، لتسهيل عملية الانتقال. على الرغم من كونه خيارًا مناسبًا، فقد تعرض نظام OMNY أيضًا لانتقادات بسبب جمع البيانات من المستخدمين، بما في ذلك معلومات الموقع ومعرفات أجهزة الهواتف الذكية. تفتقر حاليًا إلى خيار للراكبين الذين لا يمكنهم الوصول إلى هاتف أو بطاقة ائتمان؛ حيث لن تكون بطاقات الدفع المسبق متاحة حتى وقت لاحق.

يعد نظام OMNY خيارًا للدفع متاحًا من خلال العديد من الأجهزة المحمولة والساعات الذكية. يمكن لمستخدمي Apple Pay و Google Pay الدفع لركوب وسائل النقل العام في مدينة نيويورك ببضع نقرات وسيخبرك “مساعد Google” بموعد وصول القطار التالي. كما يوفر Fitbit أيضًا خيار الدفع بدون تلامس والذي بدأ النظام تجريبه العام الماضي.