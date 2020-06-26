كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن السعودية ترفع حظر التجول بشكل كامل وتحسم قرارها بما يخص العمرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن رفع حظر التجول بالكامل ابتداء من الساعة السادسة صباحا يوم الأحد 21 يونيو في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية السعودية أنه يجب مراعاة مجموعة من القواعد أثناء رفع حظر التجول، بما في ذلك التأكيد على الالتزام الكامل من خلال تطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أو تغطية الأنف والفم.

كما شددت الوزارة على عدم التواجد في التجمعات البشرية التي تتجاوز 50 شخصًا كحد أقصى، شريطة أن تخضع جميع هذه الإجراءات للتقييم والمراجعة الدورية من قبل وزارة الصحة.

وبما يخص العمرة والزيارة فقد تقرر استمرار التعليق لهما ليتم مراجعة الموضوع بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية كما أكدت الوزارة على استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

ونوّهت الوزارة لفرض العقوبات على الأفراد والمؤسسات حال مخالفتها للقرارات والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالحد من انتشار وباء كورونا وشدد المصدر المسؤول على ضرورة “تحسس المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتقيد بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة”، بحسب “واس”.

كما حث المصدر الجميع على تنزيل تطبيقي “توكلنا” و “تباعد”، لأهميتهما الشديدة في مواجهة هذا الوباء والحصول على المشورة والتوجيه والتطورات الصحية فيما يتعلق بفيروس كورونا.