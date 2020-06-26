تحاليل كورونا تكشف المزيد.. تأكيد إصابة 136 حالة جديدة في دائرة لالة ميمونة وأربعاء الغرب

لازالت البؤر الوبائية التي تم اكتشافها في معامل الفراولة بدائرة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، تكشف عن المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما بين المخالطين للعاملات الفلاحيات في عموم الجماعات القروية والحضرية بمنطقة الغرب.

وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على المئات من المخالطين، والتي ظهرت نتائجها ليلة الخميس/الجمعة، عن 136 حالة إصابة جديدة في منطقة الغرب، منها 120 حالة بالجماعات القروية التابعة لدائرة لالة ميمونة، و16 حالة تم اكتشافها بمدينة أربعاء الغرب.

الحالات المؤكدة الجديدة جرى نقلها في وقت متأخر من الليل، عبر “قافلة” من وحدات التدخل، صوب المستشفى الميداني، الذي أحدث بسيدي يحيى، لتنطلق عملية حصر مخالطي هذه الحالات بدورها.

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مصادر مطلعة أكدت للـ”اليوم 24″ أن الوباء بدأ بالإنتشار بشكل يثير القلق في سوق أربعاء الغرب بما في ذلك بعض المؤسسات العمومية، حيث امتدت حالات الإصابة إلى أحد أعوان السلطة، كما تأكدت إصابة إحدى عاملات النظافة بالمحافظة العقارية بالمدينة.

وكانت أولى حالات الإصابة المحلية قد سجلت بين عدد من سائقي نقل العاملات الفلاحيات من وإلى معمل الفراولة “الشوافع”، ومن ضمنهم سائقون يقطنون بسوق الأربعاء، قبل أن تكتشف حالات جديدة بين مخالطيهم.