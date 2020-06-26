طقس الجمعة.. أجواء حارة بالجنوب مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للمملكة، وحار نسبيا بالمنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب سلسلة الأطلس.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة محليا على الواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما حيث الفرصة مهيأة أحيانا لنزول زخات مطرية رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بكل من جنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للمملكة.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي بوسط وجنوب البلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه فيما تبقى من المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و 17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و 22 درجة بشمال ووسط البلاد والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس وقرب السواحل، وما بين 30 و 35 درجة بكل من السايس والريف والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و 38 درجة بمنطقة سوس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والسهول الغربية للأطلس، وستكون ما بين 36 و 44 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى أحيانا هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العرائش وطنجة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.