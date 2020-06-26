خلال أسبوع واحد: 6 ضحايا عرب في حوادث الطرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 131 شخصا من البلاد بينهم 47 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من العام الماضي 155 ضحية.

وفي غضون الأسبوع الأخير، توفي 6 مواطنين عرب متأثرين بجروحهم الخطيرة في حوادث طرق ودهس مأساوية، آخرها في مدينة (نوف هجليل) مساء أمس، الخميس.

منطقة الناصرة: ضحيتان من عين ماهل وإكسال

وأسفر الحادث الأخير عن مصرع الفتاة عروب حبيب الله (15 عاما) من بلدة عين ماهل، إثر تعرضها للدهس في (نوف هجليل).

وفي إكسال، لقي الشاب مؤيد سمير عودة (23 عاما) مصرعه إثر تعرضه لحادث طرق نجم عن اصطدام بين سيارتين في مدخل البلدة يوم 24 حزيران/ يونيو الجاري.

منطقة النقب: وفاة مسن وشاب من رهط واللقية

وفي اللقية بمنطقة النقب، توفي الشاب عمار أبو عايش في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في شارع 6 قرب منطقة وادي عارة يوم 23 حزيران/ يونيو الجاري.

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وفي مدينة رهط، لقي عيد أبو مهيزع (63 عاما) مصرعه في حادث طرق بين عدة مركبات على شارع رقم 40 باتجاه تل السبع في منطقة النقب.

منطقة الجليل: ضحيتان من شفاعمرو وبئر المكسور

وفجعت مدينة شفاعمرو بوفاة الشابة سجود ياسين (26 عاما) يوم السبت الماضي، إثر تعرضها لحادث طرق بين سيارتين يوم 17 حزيران/ يونيو.

وفي بئر المكسور المجاورة، لقيت الشابة فاطمة يحيى حجيرات (20 عاما) أمس، الخميس، مصرعها بعد تعرضها للدهس قرب مجمع (حوتسوت شفاعمرو) يوم 19 حزيران/يونيو.

349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق عام 2019

ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.