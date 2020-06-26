132 مصابا جديدًا بكورونا في الضفة الغربية معظمها في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 132 شخصًا بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة منذ الأمس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم، الجمعة.
وأوضحت وزيرة الصحّة، مي الكيلة، أنّ الإصابات الجديدة جاءت كالتالي: 94 في الخليل، و6 برام الله والبيرة، و2 بالقدس، و2 في جنين، و2 بأريحا، و5 في نابلس، و1 بطولكرم، و19 ببيت لحم، و1 في سلفيت.
وأضافت أن من بين الإصابات: 11 حالة للقادمين من جمهورية مصر العربية يوم أمس عبر معبر الكرامة (3 الخليل، 2 أريحا، 2 جنين، 1 نابلس، 1 رام الله والبيرة، 1 سلفيت، 1 بيت لحم).
وأشارت الكيلة إلى أن مجمل الإصابات بالفيروس في فلسطين بلغ 1720، فيما بلغت حالات التعافي 620، والوفيات 5، والحالات النشطة 1095.
يأتي ذلك بينما أصيب 32 شخصًا بفيروس كورونا في القدس المحتلّة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة.
وتتوزّع الإصابات على النحو الآتي: 12 في بيت حنينا و8 في البلدة القديمة، و5 في الطور و3 في سلوان وإصابة واحدة في كل من العيساوية وشعفاط ووادي الجوز وبيت صفافا.
ويرتفع بهذا عدد الإصابات في القدس المحتلّة خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 71 إصابة.
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