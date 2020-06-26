"ديزني" تنصاع للمطالبات وتجعل لعبة "سبلاش ماونتن" أقل عنصرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "والت ديزني" أمس، الخميس، عن نيّتها تجديد لعبة ملاهي "سبلاش ماونتن" لتصبح بطلتها الأميرة الأولى ذات البشرة الداكنة بين أميرات شركة الترفيه، تيانا، التي كانت نجمة فيلم الرسوم المتحركة "ذا برينسيس آند ذا فروغ" (الأميرة والضفدع) الذي صدر في عام 2009.

وتستند الفكرة الحالية للعبة على فيلم "سونغ أوف ذا ساوث" (أغنية الجنوب) الصادر عام 1946، بينما خرجت مؤخّرًا أصوات عديدة تنتقد الفكرة، فيما صدرت عريضةٌ حديثةٌ على الإنترنت تتهم الفيلم بالترويج لأفكار عنصرية نمطية ما دفع "ديزني" للتفكير بتغيير اللعبة.

وقال شركة الترفيه في منشور لها إنّها سوف "تجري إعادة تصور كاملة قريبا" لـ"سبلاش ماونتن" بقصة محورها الأميرة تيانا؛ معتبرةً أنّ تيانا امرأة عصرية وشجاعة وقوية تسعى وراء أحلامها ولا يحيد نظرها أبدا عما هو مهم حقا. إنها قصة رائعة تتضمن شخصية رئيسية قوية".

وتعيد شركات في هوليوود من بينها "ديزني" النظر في أعمال من الماضي في ضوء تجدد مطالبات بالعدالة العرقية في أعقاب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد خلال اعتقاله بمدينة منيابوليس.

وتقول العريضة المنشورة على موقع "تشينج.أورغ" إن "سبلاش ماونتن" لعبة كلاسيكية محبوبة في متنزهات "ديزني لاند" في كاليفورنيا، و"والت ديزني وورلد" في فلوريدا وطوكيو "ديزني لاند"، لكن "تاريخها وقصتها مشبعة بمجازات عنصرية جدلية ونمطية للغاية من فيلم ‘سونغ أوف ذا ساوث‘ لعام 1946".