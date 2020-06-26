الأعراس بؤر كورونا في القدس: 32 مصابا جديدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 32 شخصًا بفيروس كورونا في القدس المحتلّة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة.
وتتوزّع الإصابات على النحو الآتي: 12 في بيت حنينا و8 في البلدة القديمة، و5 في الطور و3 في سلوان وإصابة واحدة في كل من العيساوية وشعفاط ووادي الجوز وبيت صفافا.
ويرتفع بهذا عدد الإصابات في القدس المحتلّة خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 71 إصابة.
وقال عضو وحدة مكافحة كورونا، د. علي الجبريني، إنّ معظم الإصابات سُجّلت في مناسبات الأفراح التي تقام في الصالات والقاعات دون مراعاة لشروط السلامة التي حددتها وزارة الصحة "وهو أمر خطير ينذر بوقوع المزيد من الإصابات، نظرًا لاتساع خارطة المخالطين".
ونقل ثلاثة مصابين جدد إلى المشافي ليرتفع عدد الإصابات في المشافي إلى ست إصابات.
وحتى نهاية نيسان/أبريل الماضي، سجّل شرقي القدس قرابة 150 إصابة، بينما سجّلت الأحياء الحريديّة أكثر 3500 إصابة فقط.
وانتقد أهالي المدينة والقرى المجاورة لها تمنّع الاحتلال الإسرائيلي عن نشر معطيات عن الإصابات بالفيروس فيها، وهو ما أثار استياءً واسعًا.
واعتبر الفلسطينيون لأسابيع، أن عدم كشف هذه المعطيات يأتي لاعتبارات "سياسية"، فضلا عن أنه لا يسهم في الجهود الفلسطينية للحد من انتشار الفيروس في المدينة المحتلة.
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