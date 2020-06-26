تقرير: فحوصات الدم لا تفيد للكشف عن إصابة سابقة بكوفيد-19

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مراجعةٌ علميّة نشرت أمس الخميس، دليلًا جديدًا يظهر أن فحص الدم ليس له فائدة تذكر للراغبين في التأكد مما إذا كانوا قد أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجدّ، إذ أظهرت أن ثمّة أوجه قصورٍ عديدةٍ وعظيمةٍ في غالب الدراسات حول دقّة الفحوصات الكاشفة للأجسام المضادّة لمرض كوفيد-19.

ونشرت المراجعة دورية "كوكرين"، وهي دورية تعتمد مراجعة الأدلة التي استندت إليها الأبحاث، بهدف مساعدة متخذي القرارات على اتباع سياسات أفضل في مجال الصحة.

واعتمدت المراجعة على التدقيق في 54 دراسة معظمها من آسيا سعت إلى قياس مصداقية الفحوص التي يُفترض أنها تظهر ما إذا كان جسد الشخص الخاضع لها قد أنتج أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت "كوكرين" في تقريرها المؤلف من 310 صفحات إن معظم الدراسات كانت محدودة ولم تستخدم أفضل الأساليب التي يُعول عليها وكثيرا ما كانت نتائجها غير مكتملة.

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كما أن معظم المرضى الذين خضعوا للفحوص تطلبت حالاتهم دخول المستشفى، مما يعني عدم تقديم تصور لقدرة الفحوص على رصد الأجسام المضادة لدى غالبية الناس الذين عانوا أعراضا أخف.

وهناك تكهنات بأن النتائج الإيجابية لهذه الفحوص قد تعني تمتع الناس ببعض الحماية، ولو مؤقتا، من الإصابة مجددا بالفيروس. لكن أستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة برمنجهام، جون ديكس، والذي قاد جهود دورية "كوكرين" في تقييم الفحوص قال إن هذه الآمال ليست واقعية.

وبوجه عام، دقق باحثو كوكرين في بيانات تخص 25 فحصا تجاريا للكشف عن كوفيد-19، وهو عدد ضئيل مقارنة بإجمالي الفحوص الموجودة وعددها حوالي 300. ولم تشمل مراجعتهم الفحوص التي توفرها شركتا "روش" ومختبرات "أبوت" والتي حصلت على موافقة جهات تنظيمية.

ومن المقرر أن تتضمن تحديثات لتقرير "كوكرين" بيانات من فحوص الشركتين التي تباع الآن بالملايين في الولايات المتحدة وأوروبا.