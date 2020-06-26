شكرا لقرائتكم خبر عن 199 ألف إصابة بكورونا في فرنسا وسويسرا تسجل 31 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 199 ألفا و343 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس إلى 29 ألفا و755، وتماثل للشفاء 75 ألفا و475 مصابا.

كما بلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا 31 ألفا و428 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيوريخ.

ووصلت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 1958 في حين تماثل للشفاء 29 ألف مصاب.