شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 39 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة. وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.

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