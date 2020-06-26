بعد "غرفة" بولتون.. أسرار عائلة ترامب في "أخطر رجل بالعالم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض قاض بمحكمة كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية،الجمعة، منع نشر كتاب لأبنة شقيق دونالد ترامب تصفه فيه بأنه "أخطر رجل في العالم"، لكنه "يلقي الضوء على التاريخ القاتم" لعائلة الرئيس الأمريكي، كما قالت دار النشر.



وقال القاضي إن محكمته ليست صاحبة اختصاص في إصدار أمر قضائي يمنع نشر الكتاب.

وكان روبرت ترامب شقيق الرئيس قد طلب هذا الأسبوع من المحكمة منع نشر كتاب "كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم".

وتروي ماري روبرت ترامب البالغة 55 عاما في كتابها الذي يقع في 240 صفحة خفايا أجواء "العائلة المسمومة" كما شهدتها في منزل جديها، وفق الناشر "سيمون وشوستر".

وقال الناشر إن ماري تصف "صدمات وعلاقات مدمرة وخليطا مأساويا من الإهمال والإساءة".

واتهم روبرت ترامب، ماري بانتهاك اتفاق سرية وقعته في 2001 بعدما قامت المحكمة نفسها بتسوية نزاع حول ملكية عقارات لفريد ترامب والد دونالد وروبرت وفريد الأبن والد ماري الذي توفي عام 1981.

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بدوره، أعرب تيد بطرس محامي ماري ترامب في بيان عن أمله بأن يكون هذا القرار نهاية المطاف في هذه القضية.

وقال إن "الديمقراطية تزدهر بالتبادل الحر للأفكار، فلا هذه المحكمة ولا أي محكمة أخرى لديها السلطة لانتهاك الدستور" الأمريكي.

ومن المقرر أن يصدر كتاب ماري ترامب في نهاية يوليو/تموز المقبل، قبل ثلاثة أشهر فقط من خوض عمها الانتخابات لولاية رئاسية ثانية.

ويتعرض الرئيس ترامب لهبوب رياح كتب من هنا وهناك تحرج ما تحمله بين طياتها سيد البيت الأبيض وإدارته.

فمن جهة، كتاب "غرفة الأحداث" لمستشار ترامب السابق للأمن القومي، جون بولتون، يكشف فيه تفاصيل مثيرة، من داخل البيت الأبيض، ومن جهة أخرى كتاب آخر لابنة شقيقة الرئيس الأمريكي.