اليوم.. إقامة صلاة الجمعة الخامسة بمسجد محمد علي في القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تنقل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد محمد علي بالقلعة، مع التزام باقي المساجد برفع أذان النوازل فقط والغلق، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية.

وتعد صلاة الجمعة اليوم، هي خامس صلاة بعد أكثر من 3 أشهر على قرار غلق المساجد، والذي اتخدته الوزارة في مارس الماضي، ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أقامت الوزارة صلاة الجمعة الماضية بمسجد السيدة زينب، وقبلها بمسجد الحسين، وأيضًا بالجامع الأزهر، وقبلها بالسيدة نفيسة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، بعنوان "شرف الجندية المصرية"، حيث أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن دعم القوات المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن الحقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت.​