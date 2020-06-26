فرنسا: إجمالي إصابات كورونا 199 ألفا و343 والوفيات 29 ألفا و755

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 199 ألفا و343 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس إلى 29 ألفا و755، وتماثل للشفاء 75 ألفا و475 مصابا.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 22 أسبوعا.