ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 193371 والوفيات إلى 8940

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت - (د ب أ ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في ألمانيا إلى 193371حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت فرانكفورت (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 8940 حالة، وتعافى 176764 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ألمانيا.