محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت - (د ب أ ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في ألمانيا إلى 193371حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت فرانكفورت (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 8940 حالة، وتعافى 176764 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 193371 والوفيات إلى 8940 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.