محمد اسماعيل - القاهرة - زيوريخ - (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 31 ألفا و428 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيوريخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
ووصلت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 1958 في حين تماثل للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 29 ألف مصاب.
وسجلت سويسرا أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل حوالي 17 أسبوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا: إجمالي عدد الإصابات بكورونا 31 ألفا و428 والوفيات 1958 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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