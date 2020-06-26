سفينة إنقاذ المهاجرين "ألان كردي" تتجه إلى إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

أعلن خفر السواحل الإيطالي ليل الخميس/الجمعة، أن سفينة إنقاذ المهاجرين الألمانية "ألان كردي" التي أوقفتها السلطات الإيطالية، تستعد للإبحار إلى إسبانيا.

وكانت السلطات الإيطالية قد أشارت إلى عيوب فنية من شأنها تعريض سلامة السفينة للخطر عندما أوقفتها في أوائل مايو. وذكر خفر السواحل أنه تم إصلاح بعض المشاكل لكن يجب فحص الباقي في إسبانيا.

وقال جوردن إيسلر، رئيس مؤسسة "سي آي" الخيرية التي تشغل السفينة: "نحن أحرار، لكن لم نتحرر من مزيد من المشكلات.لقد تم تهديدنا بشكل واضح بأنه قد يتم احتجازنا مرة أخرى".

وتتجه السفينة حاليا إلى بوريانا الإسبانية. وقال إيسلر إنه تم التخطيط بالفعل لتنفيذ الصيانة هناك في يوليو.

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لكنه قال إن الغموض القانوني الذي أحدثته إيطاليا، يعرقل نشر السفينة المحتمل في يوليو.

وانتشلت السفينة 146 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا في بداية أبريل ونقلتهم إلى السواحل الإيطالية، حيث تم نقلهم إلى عبّارة على ساحل صقلية للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وتم تسمية آلان كردي على اسم طفل سوري غرق في سبتمبر 2015 بينما حاولت عائلته الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية من بودروم في تركيا. كما توفت والدته وشقيقه أثناء العبور.