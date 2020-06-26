رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد استمرار بلاده في تخفيف القيود بسبب كورونا

صرح سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي ، اليوم الجمعة، استمرار بلاده في تنفيذ إجراءات زيادة تخفيف القيود، التي فرضتها بسبب فيروس كورونا، وذلك بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة في ولاية فيكتوريا ،حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال موريسون خلال تصريح صحفي في العاصمة كانبيرا: "ستكون هناك موجات تفش، وما يهم هو أن نواصل بناء قدراتنا للتعاملمع هذه الموجات".
ودفعت أستراليا بسيارات إسعاف ومراكز فحص متنقلة في الولاية بعد تجدد تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الجمعة، سجلت أستراليا 7595 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغت حصيلة الوفيات 104 حالات.
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