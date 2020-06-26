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رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد استمرار بلاده في تخفيف القيود بسبب كورونا

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صرح سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي ، اليوم الجمعة، استمرار بلاده في تنفيذ إجراءات زيادة تخفيف القيود، التي فرضتها  بسبب فيروس ، وذلك بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة في ولاية فيكتوريا ،

حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال موريسون خلال تصريح صحفي في العاصمة كانبيرا: "ستكون هناك موجات تفش، وما يهم هو أن نواصل بناء قدراتنا للتعامل

مع هذه الموجات".

ودفعت أستراليا بسيارات إسعاف ومراكز فحص متنقلة في الولاية بعد تجدد تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الجمعة، سجلت أستراليا 7595 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغت حصيلة الوفيات 104 حالات.

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