إعادة إغلاق العاصمة لشبونة في البرتغال بسبب كورونا

صرح ، أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، أنه قدتقرر بسبب ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا إغلاق أجزاء واسعة من العاصمة لشبونة الكبرى مرة أخرى لمدة أسبوعين وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل، حسبما ذكر موقع

روسيا اليوم.

وسيتم السماح لسكان البلديات الـ 19 المتضررة في منطقة العاصمة لشبونة بالخروج من المنازل من أجل التسوق والذهاب للعمل أو لطبيب فقط.

وخلال هذا الوقت، سيتم السماح فقط بتجمعات لا تزيد على خمسة أشخاص في المناطق المتضررة.

وقبل أشهر كانت معظم حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا في البلاد تعود إلى المنطقة الشمالية، حيث تم تسجيل 13150 إصابة و454 وفاة، إلا أن العدوى الجديدة ضربت هذه المرة العاصمة وجوارها.