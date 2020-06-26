كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميليشيا حزب الله تهدد رئيس الوزراء العراقي بالقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم مسلحون المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد، لإطلاق سراح عناصر تابعة لهم، اعتقلتها قوات الأمن.



وكشفت قناة العربية، أن المعتقلون كانوا يخططون لاستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد.



وأوضحت، أن المعتقلين من ميليشيا حزب الله العراقي، الموالي لإيران وتم إحالتهم للتحقيق.



واعترفت ميليشيا حزب الله العراقي، الموالي لإيران بمحاصرة واقتحام المنطقة الخضراء، وهددت رئيس الوزراء العراقي بالقتل.