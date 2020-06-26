أكدت وكالة أنباء إسنا الإيرانية أن الانفجار في شرق طهران ناجم عن انفجار خزان غاز صناعي بإحدى منشآت وزارة الدفاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريح للتلفزيون الإيراني إن الانفجار وقع في مخزن للغاز الصناعي بأحد مواقع الوزارة في منطقة بارجين شرقي العاصمة.
وأشار المتحدث إلى عدم وقوع خسائر بشرية في انفجار خزان الغاز الصناعي، مؤكدا إخماد النيران الناجمة عن الانفجار.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أكد فجر الجمعة أن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي انفجار وضوء ساطع في الشطر الشرقي من العاصمة طهران.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها مواقع إخبارية محلية ما يحتمل أن يكون انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار خزان غاز صناعي بإحدى منشآت وزارة الدفاع الإيرانية والسلطات تحقق وتقول: لا خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.