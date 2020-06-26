دبت الحياة مجددا، صباح اليوم الخميس، في مختلف أحياء، وشوارع مدينة الرباط، بعدما تم ضمها إلى منطقة التخفيف رقم 1، والتي تم فيها رفع جزء كبير من التدابير الصحية، التي دخل فيها المغرب، منذ ثلاثة أشهر، لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وعبر عدد من المواطنين، في تصريحات لـ”اليوم 24″، عن سعادتهم باستعادة حريتهم في الحركة، بعد 3 أشهر من الحجر الصحي، مؤكدين أنها كانت تجربة قاسية، لاسيما على الأطفال.
وفي المقابل، أكد جل المستطلعة آراؤهم ضرورة التمسك بالحذر، والتقيد بالإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، لمنع انتقال الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر “فرح” و”حذر” مع عودة الحياة لشوارع الرباط.. مواطنون: “تجربة الحجر قاسية” و”كنا كنحترمو الوقت دابا مندخلو حتى 12 الليل” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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