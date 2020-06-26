انطلاقا من اليوم.. “لاماب” توقف البث المباشر لندوة وزارة الصحة

أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، توقيف خدمة البث المباشر للندوة الصحافية لوزارة الصحة التي يتم من خلالها تقديم الحصيلة الوبائية لفيروس كورونا في المغرب.

وكشفت “لاماب” في بلاغ لها أن “وقف البث يتزامن مع الرفع التدريجي للحجر الصحي، وسيتم، من الآن فصاعدا، نشر الإحصائيات اليومية على الفور من خلال قصاصة على النشرة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء وعلى خدمتيها السمعية والبصرية: إذاعة ريم راديو وقناة M24”.

وأضاف بلاغ أن “الوكالة ستركز خلال الفترة القادمة على إبراز الأرقام الخاصة بحالات الشفاء وعدد الوفيات المحتملة، التي تعتبر أكثر أهمية لتطور المرض ببلادنا، بالإضافة إلى مواكبة استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وبطبيعة الحال دعم الجهود المتخذة من أجل محاربة هذه الجائحة في المغرب”.