“الالترا عسكري”: تبرعنا بالدم لسد جزء من الخصاص ودماؤنا ستتدفق عند كل نداء لأننا جزء من المجتمع

أقدم فصيل “الالترا عسكري”، المساند لفريق الجيش الملكي، اليوم الخميس على القيام بحملة تبرع بالدم في صفوف أعضائه بالعاصمة الرباط.

وأوضح الفصيل أن وعيه بأهمية التبرع بالدم، خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، عجل بالخطوة تكريسا لسياسة التبرع كما دأب عليه الفصيل في مناسبات سابقة، مبرزا أن الخطوة تزامنت مع إصدار منتوج جديد عبارة عن ” POLO” .

وتابع بلاغ للفصيل “إرتأت المجموعة بأن يكون توزيع المنتوج عن طريق عمل خيري متأصل في أعماق إهتمامات المجموعة وأبنائها، بحملة للتبرع بالدم لسد ولو نسبة صغيرة من الخصاص الذي تعرفه مراكز التحاقن” .

وأضاف البلاغ “رسالتنا واضحة المعالم والمعاني، فإن كانت دماء أبناء هذا الكيان ضرورية للنصر، فسوف تتدفق عند كل نداء وفرصة، دون عياء أو ملل، فقبل كل شيء نحن جزء من المجتمع وعهدنا على العمل في الخفاء بعيدا عن الأضواء وبنكران كامل للذات، سنظل للأبد على هذا الدرب ويدنا ممدودة للمساعدة لمختلف الأطياف مهما كان الحال”.