بعد تتويج ليفربول: أبرز الحقائق والأرقام لمحمد صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، إذ كان اللقب الأخير له في موسم 1989-1990.

وحصد ليفربول لقب الدوري في أعقاب تعثر وصيفه مانشستر سيتي أمام تشيلسي بخسارته بالنتيجة 1-2، ليضمن ليفربول الظفر بلقب البريمييرليغ بصدارة بلغت 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن "السيتيزن"، وذلك قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

فيما يلي أبرز الحقائق والأرقام الخاصة بمحمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي:

- محمد صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة.

- صلاح يعد ثاني عربي يظفر بالدوري الإنجليزي بعد الجزائري رياض محرز الذي حققه رفقة فريق ليستر سيتي في 2016 ومانشستر سيتي في الموسم الفائت.

- محمد صلاح انضم إلى جانب زملائه السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا والكاميروني جويل ماتيب لقائمة كانت تضم 15 لاعبًا أفريقيًا حققوا من قبل لقب البريمييرليغ.

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- صلاح أصبح خامس لاعب أفريقي يجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في مسيرته بعد دروغبا ومواطنه سالمون كالو والغاني مايكل إيسيان والنيجيري جون أوبي ميكيل.

يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ومنذ أن ارتدى قميص "الريدز" بات الفرعون المصري يحقق أرقاما استثنائية وجوائز فردية، أضاف إليهم دوره القوي في تتويج ليفربول بألقاب مسابقة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ليكون أول مصري يتوج بتلك البطولات.

وسبق لنجم منتخب مصر الأول لكرة القدم أن يتوج في 2018 بجوائز الأفضل من قبل رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة ورابطة البريمييرليغ ورابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا، كما جاء في المركز الثالث في ترتيب جائزتي الأفضل بأوروبا والأفضل في العالم لنفس العام.

بالإضافة إلى ذلك فإن محمد صلاح صاحب الـ28 عامًا نجح في الفوز عامي 2017 و2018 بجائزة الأفضل بالقارة الأفريقية، ليكون أول مصري يحقق تلك الجائزة.

واستطاع محمد صلاح الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي في العامين الماضيين بواقع 32 هدفًا في 2018، و22 هدفًا بالعام 2019، رفقة زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم فريق آرسنال.